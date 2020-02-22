Натяжные потолки СПб–новое слово в современных технологиях строительных материалов. Такой способ отделки позволяет достичь идеально гладкой поверхности. Если сравнить с оштукатуренным и окрашенным потолком, то преимущества остаются за пленкой ПВХ. Отделка базового потолка требует много времени и усилий, так как состоит из нескольких подготовительных этапов. Установка полотна занимает несколько часов. Понадобится всего один день, и идеально ровные потолки во всей квартире готовы.

Базовый потолок можно перекрасить, но это необходимо делать каждые 2-3 года. Гарантия на натяжное полотно 10-15 лет. За ним легко ухаживать, достаточно протереть смоченной в мыльном растворе тряпочкой. А если случится повреждение потолка, которое невозможно устранить, то полотно просто меняется на другое. Замена полотна потребует еще меньше времени, чем при установке, так как несущий профиль, к которому крепится полотно, менять не нужно.

Преимущества натяжных потолков

Натяжная конструкция способна скрыть большие перепады в плитах перекрытия, спрятать трубы кондиционеров и прочие коммуникации.

На натяжном потолке возможно устроить освещение в любом месте, где пожелается. Хотите, установите встраиваемый светильник в углу, до которого раньше никак не мог добраться свет одинокой люстры. А хотите-разместите в комнате 8 или 15 светильников-пусть в доме будет светло и ярко. Ведь энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, по сравнению с лампой накаливания.

Натяжные потолки: безопасность прежде всего.

Полотно натяжного потолка изготавливается из поливинилхлорида. Этот материал имеет массу преимуществ:

1. Обладает высокой термостойкостью, не поддерживает горение и обеспечивает пожарную безопасность помещения.

2. Плёнка ПВХ водонепроницаемая. Выдерживает деформации растяжения до 25% без нарушения своей целостности. Способна защитить ремонт от затопления. Удерживает до 100 литров воды на один квадратный метр.

3. Полотно из поливинилхлорида позволяет задерживать до 40% внешних шумов, что обеспечивает неплохую звукоизоляцию помещения.

4. Плёнка ПВХ не вырабатывает и не накапливает электричество, проявляет сильное антистатическое действие. Благодаря этому качеству, к поверхности потолка не притягиваются мелкие частицы пыли.

5. Натяжные потолки можно устанавливать в детской комнате, так как полихлорвинил не вызывает аллергические реакции.

6. Плёнка ПВХ устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Благодаря этому свойству, полотно не желтеет, не выцветает и сохраняет свой первоначальный цвет спустя 15-20 лет использования.

Поливинилхлорид, в просторечии винил, окружает нас повсюду. Из него изготавливают окна, детали холодильника, мебель, детские игрушки и много других вещей, которые постоянно окружают нас в быту. Выбирайте современные отделочные материалы, устанавливайте натяжные потолки.

Услуги предоставляемые компанией

Каждый клиент может обратиться к менеджеру, который подскажет, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Ежедневно сотрудники компании натягивают конструкции на общую площадь порядка 900 тысяч квадратных метров. Каждый этап работы контролируется лучшими профессионалами. На выполненную работу распространяется гарантийный срок.