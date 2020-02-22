Натяжные потолки СПб
в Санкт-Петербурге и Лен. области
цена с установкой от
Рассчитайте натяжные потолки по выгодной цене и будете рекомендовать нас Вашим друзьям и знакомым!
Наши специалисты готовы ответить на вопросы, провести замер помещения, установить натяжную конструкцию ежедневно, с 9.00 до 21.00. Монтаж потолков проводится в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» (СНиП).
Виды потолков с ценами
Матовые натяжные потолки
Стандартный натяжной потолок, имеющий матовую поверхность. Полотно отличается своей шероховатостью, с другой стороны, основание практически идеально ровное. Внешне потолок напоминает собой штукатурку либо побелку. Данный вариант является универсальным, так как без проблем может устанавливаться в комнату любого типа.
За счет матовой ПВХ пленки можно создавать любые конструкции вне зависимости от степени их сложности. При необходимости внутрь можно заложить все инженерные и другие коммуникации. Материал не способен отражать свет, кроме того, он не дает возможность образовываться бликам. Классический вариант станет отличным выбором для любого интерьера.
Цена с установкой от 550 руб м/2
Качественные натяжные потолки
Компания «Потолки — ESTRELA» работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наши работы по производству и монтажу натяжных потолков оценили тысячи наших клиентов . Сделайте это и вы!
Не срываем сроки
Работаем с 2008 года
ЧЕСТНАЯ СМЕТА
Опытные монтажники
Монтаж 2-3 часа
Гарантия на работы 2 года
Гарантия на пвХ 15 лет
Работаем по договору
Наши акции и скидки
Натяжные потолки в Санкт-Петербурге калькулятор стоимости с установкой
Фактура:
Плошадь
Вашего потолка:
Цвет:
Дополнително:
Предварительная
стоимость
0 руб.
Отзывы о натяжных потолках "ESTRELA"
Установка натяжных потолков ESTRELA
Натяжные потолки ESTRELA отзыв клиента
О установке натяжного потолка от ESTRELA
Установка натяжных потолков в котедже отзыв клиента
Натяжные потолки с треками ESTRELA отзыв клиента
Отзыв о установке натяжного потолка от ESTRELA
Оставьте заявку на замер в Санкт-Петербурге и получите
5 бесплатных опций
Выезд замерщика
Потолочный карниз
Точечные светильники
Доставка материалов
Установка с пылесборником
Производители натяжных потолков
Натяжные потолки от команды профессионалов ESTRELA
Мы периодически обучаем наших сотрудников
Наши монтажные бригады и инженеры замерщики проходят обучение от установки обычного натяжного потолка с пвх профилем до установки неповторимых разновидностей со сложными системами крепления. Мы обучаем всем технологиям монтажа натяжного потолка и интегрированных в него составляющих, а еще обводку труб и конспирации стыка.
Дизайнерские решения для натяжных потолков
Автоматические системы уже давно используются многими. Они призваны для облегчения управления и обслуживания. Если раньше управление шторами происходило вручную, то сегодня это могут сделать специальные устройства, которые могут работать на дистанционном удалении.
Вы получаете безупречный сервис
Собственное производство
Наше производство открыто для посещений. Если у Вас возникли вопросы по материалам, используйте возможность лично убедиться в их качестве.
Опытные монтажники
"Золотые руки", чуткое отношение к требованиям заказчика, опыт работы более десяти лет.
Профессиональное оборудование
Монтажные бригады используют в работе профессиональный инструмент и безопасное газовое оборудование.
Специальное предложение
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОДАРОК
В акции участвуют квартиры-студии, однокомнатные, многокомнатные квартиры и загородные дома. Срок действия предложения не ограничен.
Специальное предложение
Фото наших работ
Примеры установленных потолков с ценами в Санкт-Петербурге
Натяжные потолки с треками
Парящий натяжной потолок на кухне
Натяжные потолки в 1-к квартире
Натяжные потолки в 2-к квартире
Натяжные потолки в студии
Натяжные потолки в 4-к квартире
Как мы работаем
Заявка
Позвоните по телефону 920-64-19 или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты рассчитают стоимость потолка и назначат удобную дату замера помещения.
Бесплатный Замер
Инженер-замерщик замерит помещение, составит смету. Поможет выбрать материал в каталоге, ответит на вопросы. Применит выгодную скидку, сделает персональное предложение.
Договор
После согласования сметы заключаем Договор оказания услуг. Заказчик вносит предоплату в размере 50% от общей стоимости договора.
Производство
Новый договор поступает в Службу сервиса для обработки технической информации. Полотно выбранного производителя запускается в производство на раскрой.
Монтаж
В назначенную дату монтажная бригада в течение нескольких часов устанавливает изумительные натяжные потолки.
Сдача работ
Довольный заказчик очень рад видеть новые, качественно установленные потолки. Подписывает Акт приема-передачи выполненных работ, производит окончательный расчёт.
Видео готовых объектов
Парящие и световые линии
Натяжные потолки световые линии
Парящие натяжные потолки
Дизайнерские натяжные потолки
Световая ванна
Двухуровневый натяжной потолок
Натяжные потолки СПб от компании " ESTRELA"
Натяжные потолки СПб от компании Эстрела — это современные материалы, новые технологии, профессиональный опыт мастеров, высокая самоорганизация и личная мотивация. Ежедневно во всех районах города работают профессиональные монтажные бригады. Наши мастера отнесутся с пониманием к Вашим пожеланиям, быстро и качественно установят натяжные потолки СПб с учетом Ваших требований.
Натяжные потолки стоимость
Для наших клиентов важны качество и конечная стоимость потолков. Мы предлагаем доступные цены, качественный сервис. Менеджеры оказывают информационную поддержку на всех этапах сотрудничества. Замерщики составляют смету, отвечают на вопросы, помогают выбрать производителя и подобрать фактуру натяжного потолка. Монтажники учитывают материал стен, геометрию помещения и выполняют установку по СНиП. Ежедневно по телефону, WhatsApp мы получаем отзывы благодарных клиентов, посмотреть видеоотзывы можно на нашем канале YouTube.
Виды натяжных потолков
Мы устанавливаем двухуровневые натяжные потолки СПб, парящие, контурные, потолки с фотопечатью. Применяем новые технологии KRAAB, световые линии и многое другое. После составления сметы и согласования деталей, подписывается договор и вносится предоплата в размере 50% от суммы договора. На производстве пленку ПВХ раскраивают по индивидуальным размерам помещения, с учетом коэффициента растяжения. Когда полотно готово, вам позвонит менеджер, чтобы подтвердить нашу договоренность о дате и времени установки натяжного потолка. После монтажа подписывается акт выполненных работ, проводится окончательный расчёт.
Выбирая компанию Эстрела, Вы получаете отличный результат. За много лет работы мы учли все детали, чтобы сделать процесс установки максимально быстрым и комфортным. Замер назначается в удобное для заказчика время. Заявки сразу поступают в производство, каждый договор курируется ведущими специалистами компании, проходит несколько этапов контроля качества.
Мы устанавливаем качественные натяжные потолки в Санкт-Петербурге и области.
Выбирая компанию Эстрела, Вы получаете отличный результат. За много лет работы мы учли все детали, чтобы сделать процесс установки максимально быстрым и комфортным для Вас. Замер назначается в удобное для заказчика время. Заявки сразу поступают в производство, каждый договор курируется ведущими специалистами компании и проходит несколько этапов контроля качества. Преимущества сотрудничества с компанией Estrela:
1. Хорошая репутация. Нас советуют друзьям и знакомым. Вы можете найти много положительных отзывов о компании в Интернете.
2. Проводим акции, предоставляем скидки. Мы рады каждому заказчику. Сформируем персональное предложение, подарим приятные подарки.
3. Собственное производство. Раскраиваем полотно любой формы, собираем самые сложные конструкции.
4. Профессиональный штат сотрудников. У нас нет текучки кадров.
5. Безопасный электромонтаж, который осуществляется на клеммах WAGO. Позволяет избежать короткого замыкания и нагрева.
6. При установке используем только композитные баллоны. Это взрывобезопасная ёмкость, гарантирующая безопасность монтажа.
7. Чистый монтаж. После монтажа весь строительный мусор собирает и забирает монтажная бригада.
8. Все монтажники граждане РФ с опытом работы от трех лет.
Ежемесячно наши маркетологи проводят конкурсы в группе «Натяжные потолки СПб». Участвуйте, побеждайте и получайте отличные призы!
Натяжные потолки СПб–новое слово в современных технологиях строительных материалов. Такой способ отделки позволяет достичь идеально гладкой поверхности. Если сравнить с оштукатуренным и окрашенным потолком, то преимущества остаются за пленкой ПВХ. Отделка базового потолка требует много времени и усилий, так как состоит из нескольких подготовительных этапов. Установка полотна занимает несколько часов. Понадобится всего один день, и идеально ровные потолки во всей квартире готовы.
Базовый потолок можно перекрасить, но это необходимо делать каждые 2-3 года. Гарантия на натяжное полотно 10-15 лет. За ним легко ухаживать, достаточно протереть смоченной в мыльном растворе тряпочкой. А если случится повреждение потолка, которое невозможно устранить, то полотно просто меняется на другое. Замена полотна потребует еще меньше времени, чем при установке, так как несущий профиль, к которому крепится полотно, менять не нужно.
Преимущества натяжных потолков
Натяжная конструкция способна скрыть большие перепады в плитах перекрытия, спрятать трубы кондиционеров и прочие коммуникации.
На натяжном потолке возможно устроить освещение в любом месте, где пожелается. Хотите, установите встраиваемый светильник в углу, до которого раньше никак не мог добраться свет одинокой люстры. А хотите-разместите в комнате 8 или 15 светильников-пусть в доме будет светло и ярко. Ведь энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, по сравнению с лампой накаливания.
Натяжные потолки: безопасность прежде всего.
Полотно натяжного потолка изготавливается из поливинилхлорида. Этот материал имеет массу преимуществ:
1. Обладает высокой термостойкостью, не поддерживает горение и обеспечивает пожарную безопасность помещения.
2. Плёнка ПВХ водонепроницаемая. Выдерживает деформации растяжения до 25% без нарушения своей целостности. Способна защитить ремонт от затопления. Удерживает до 100 литров воды на один квадратный метр.
3. Полотно из поливинилхлорида позволяет задерживать до 40% внешних шумов, что обеспечивает неплохую звукоизоляцию помещения.
4. Плёнка ПВХ не вырабатывает и не накапливает электричество, проявляет сильное антистатическое действие. Благодаря этому качеству, к поверхности потолка не притягиваются мелкие частицы пыли.
5. Натяжные потолки можно устанавливать в детской комнате, так как полихлорвинил не вызывает аллергические реакции.
6. Плёнка ПВХ устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Благодаря этому свойству, полотно не желтеет, не выцветает и сохраняет свой первоначальный цвет спустя 15-20 лет использования.
Поливинилхлорид, в просторечии винил, окружает нас повсюду. Из него изготавливают окна, детали холодильника, мебель, детские игрушки и много других вещей, которые постоянно окружают нас в быту. Выбирайте современные отделочные материалы, устанавливайте натяжные потолки.
Услуги предоставляемые компанией
Каждый клиент может обратиться к менеджеру, который подскажет, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Ежедневно сотрудники компании натягивают конструкции на общую площадь порядка 900 тысяч квадратных метров. Каждый этап работы контролируется лучшими профессионалами. На выполненную работу распространяется гарантийный срок.
Подарок от Estrela
Заполните и отправьте заявку прямо сейчас и получите на WhatsApp купон на 1500 рублей.
Компания потолки — ESTRELA уже длительное время занимается производством натяжных потолков. В процессе производства используется только качественная продукция, способствующая достижению соответствующего результата. Деятельность компании развернута на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Многочисленные отзывы со стороны клиентов свидетельствуют о качестве предлагаемых услуг. С примерами работ можно ознакомиться на официальном сайте компании. Вы всегда можете обратиться за помощью в нашу организацию.
Преимущества сотрудничества с нами
Из основных преимуществ можно выделить:
- При производстве потолков используется качественное сырье;
- Установка натяжных конструкций осуществляется в течении пару часов;
- На все изделия распространяется гарантийный срок 25 лет;
- Благодаря огромному опыту работу в данном направлении, профессионализму и мастерству сотрудников, нам получается решить самые серьезные задачи;
- Любая работа будет выполнена своевременно;
- На все работы по установке полотен распространяется гарантийный срок в виде двух лет;
- Все работы сопровождаются заключением договора:
- Цена полностью соответствует качеству;
- Заказчик получает работу в готовом виде;
- При установке используются безопасные и надежные композитные баллоны;
- Доступность;
- Замерщик бесплатно приедет в указанное место, чтобы выполнить все необходимые замеры;
- Качественное и эффективное выполнение работы;
- Работа компании организована круглосуточно без выходных;
- Оставить заявку можно одним из удобных способов, предложенным компанией;
- Клиент оплачивает работу после ее принятия;
- Получаемый дизайн отличается своей оригинальностью, уникальностью и стилем;
- При производстве используются прочные материалы, которые без проблем выдерживают большие нагрузки;
- Работа компании организована с ведущими немецкими производителями, доказавшими свой высокий уровень.
Натяжные потолки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
ПВХ полотна имеют ряд преимуществ, чем обуславливается выбор многих в пользу данного материала. Полотна отличаются своей универсальностью, они могут использовать при оформлении любого интерьера.
ПВХ-пленка вместе с полиэстеровой тканью способны скрыть различные дефекты и сделают поверхность идеально ровной. Помимо этого, использование материала безопасно с экологической точки зрения.
Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Работа по установке конструкций выполняется хорошими мастерами, обладающими достаточным уровнем опыта и профессионализма.
Перед тем, как приступить к монтажу натяжных конструкций, определяется оптимальный способ установки. В процессе работы будут учтены все требования и пожелания клиентов. При необходимости, каждый клиент может заранее узнать предварительную стоимость всей работы, проконсультировавшись с нашим менеджером либо воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Простая установка. Специалисты смогут установить полотно всего за несколько часов;
- Уход за полотном отличается своей простотой. При появлении загрязнений их можно удалить при помощи сухой тапки и раствора из мыла;
- Возможен выбор различных дизайнерских решений. Потолки отличаются цветовым ассортиментом, фактурой, возможностью наносить печать и другими критериями. Мы сможем выполнить многоуровневый монтаж любых материй;
- ПВХ-пленка способна выдерживать большие нагрузки;
- Безопасность с экологической точки зрения. В материале отсутствуют токсичные и вредные вещества.
Недостатки:
- Конструкцию лучше не устанавливать в низких помещениях;
- Резкие изменения погоды и острые инструменты могут повредить полотно.
Советы по выбору натяжного потолка
Вы планируете воспользоваться услугами нашей компании, занимающейся установкой натяжных потолков? Хотите ознакомиться с расценками, условиями оплаты и другими вопросами? Достаточно просто связаться с менеджером компании, который готов ответить каждому клиенту на все интересующие вопросы.
- При выборе изделий из ПВХ-пленки либо ткани, необходимо учитывать не только свое предпочтение, но и стилевые, конструкторские особенности помещения, где они будут устанавливаться.
- В помещениях с повышенным содержанием влаги, резкими перепадами температур, лучше всего выбрать материал в виде пленки. Тканевые полотна станут отличным выбором при оформлении спален, детских комнат. Такие полотна имеют дышащую основу, они считаются самыми безопасными с экологической точки зрения.
- Глянцевый материал без проблем впишется при оформлении любых интерьеров. Благодаря возможности отражать свет, материал способен расширить площадь помещения с визуальной стороны. Матовые полотна лучше всего использовать при оформлении комнат, выполненных в классических вариантах. При правильном подборе соответствующего материала, можно улучшить вопросы комфорт и уюта, придать презентабельный внешний вид.
Часто задаваемые вопросы
Из чего формируется цена на натяжные потолки?
Цена состоит из нескольких составляющих:
- Производитель полотна (Китай, Германия)
- Фактура полотна (матовая, глянцевая, сатиновая, фотопечать и так далее)
- Площадь и периметр помещения
- Материал профиля (алюминиевый или ПВХ)
- Количество углов. Стоимость работ по оформлению угла считается начиная с 5-го.
- Количество люстр и светильников. Стоимость работ по подключению освещения необходимо умножить на количество светильников. Со стоимостью работ можно ознакомиться в прайсе.
- Учитывается стоимость дополнительных деталей, если они необходимы.
Из чего сделана пленка для натяжных потолков?
Материал производится из поливинилхлорида, в просторечии винила. Он используется в самых разных областях. Если оглядеться, вы найдете винил повсюду: трубы, искусственная кожа, мебельные декоры, обои, линолеум, окна, двери, детали холодильника. Поливинилхлорид отличается устойчивостью к внешним воздействиям, прочностью, эластичностью. Виниловая пленка выпускается в различных цветовых вариантах и нескольких фактурах.
Характеристики ПВХ пленки:
- толщина 0, 13мм-0, 22мм
- ширина 320 см и 500 см
- вес 220 г на один квадратный метр
Сколько стоит двухуровневый натяжной потолок?
Цена формируется из стоимости конструкций, материалов для обшивки каркаса и самого полотна. Расчёт стоимости сложно произвести самостоятельно. Поэтому рекомендуем заказать замер, разработку дизайн–проекта и получить персональное предложение с учетом всех деталей, всевозможных акций и подарков от компании.
Как сделать вентиляцию натяжного потолка?
Чтобы избежать провисания, застоя воздуха, необходима вентиляция. Достаточно смонтировать маленькую круглую решетку, которая устанавливается не сложнее встроенного светильника и точно по такой же технологии.
Какая высота допустима для установки двухуровневой конструкции?
Современные технологии позволяют создавать сложные многоярусные формы. Такой потолок способен зрительно увеличить пространство, изменить геометрию комнаты. Но важно учитывать, что при монтаже двухуровневой конструкции высота потолка снижается в среднем на 12 см. Поэтому, в небольшом по площади помещении, со стандартными по высоте потолками,многоуровневые потолки будут смотреться не самым лучшим образом. Оптимальная высота комнаты, при которой можно рассматривать двухуровневый потолок как вариант отделки помещения 270 см. Многоуровневые натяжные потолки целесообразно устанавливать в помещениях высота которых более трёх метров.
Как подготовить базовый потолок?
Особой подготовки к монтажу не требуется. Если на вашем потолке пузырится старая многослойная побелка, то ее необходимо снять шпателем.
Если в ванной комнате слабая вентиляция, необходимо нанести 1-2 слоя грунтовки от плесени и грибка глубокого проникновения.